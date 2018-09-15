Губернатор Иван Белозерцев отмечает юбилей

Информационное агентство «Пенза-Пресс» поздравляет главу региона с юбилеем, желает ему счастья, здоровья, сил, удачи и долгих лет жизни.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное дважды Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина и Гуманитарную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную академию Вооруженных Сил. Служил на различных должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2004 году был назначен на пост председателя Пензенской городской Думы, в 2005-м стал главой города Пензы, в 2012 году занял пост председателя Законодательного Собрания области, а 2015 году был избран губернатором Пензенской области.