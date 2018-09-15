Пензенским студентам продемонстрировали работу беспилотников

На полигоне УФСИН России по Пензенской области в районе поселка Богословка 14 сентября прошло первое практическое занятие для первокурсников IT-колледжа — показательные полеты беспилотных летательных аппаратов.

25 студентов специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» познакомились с работой беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Я выбрал эту специальность потому, что она сегодня востребована во всех отраслях экономики. Это новое направление, оно еще будет развиваться», — отметил студент колледжа Владислав Кирсанов.

Студенты смогли познакомиться с образцами техники и способами управления ею, увидели их возможности. Подобные занятия будут проходить ежемесячно.