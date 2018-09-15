Ученые выяснили, почему люди не слышат собственных шагов

Чтобы понять этот механизм, ученые поставили эксперимент на 11 мышах. Они заставили животных бегать на тренажере, подменяя звук их шагов другим, непохожим звуком. Грызуны во время бега слышали короткую аудиозапись, которая проигрывалась в такт их шагам. Таким образом, ученые «назначили» повседневному движению новый, совершенно неестественный звук.

Вскоре кора головного мозга мышей во время почти перестала реагировать на стимул, который проигрывался во время бега или ходьбы. Мозг также подавлял звуки, частота которых отличалась на половину октавы. При этом в спокойном состоянии грызуны нормально реагировали на звук шагов.

Исследователи объясняют это тем, что для мышей крайне важно игнорировать шум собственных шагов. Животные должны в первую очередь слышать шаги потенциального хищника, а не свои собственные. Точно так же ведет себя и мозг человека. Эта же способность позволяет человеку обучаться речи или игре на музыкальных инструментах.