Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи посетили главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова и главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Республики Татарстан и Приволжского федерального округа Ирина Кравченко.

Гости осмотрели отделения учреждения, ознакомились с организацией работы центра и инфекционной службы региона. Эксперты положительно оценили медорганизацию.

«Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи входит в пятерку лучших инфекционных стационаров России. На сегодняшний день далеко ни все регионы Российской Федерации имеют инфекционные стационары или они не отвечают современным требованиям», - отметила Ирина Кравченко.

«Ваша база позволяет заниматься развитием службы за счет внедрения дополнительных высокотехнологичных методов лечения инфекционных заболеваний, соответствующих мировому уровню», — добавила Елена Малинникова.

Опыт работы пензенских специалистов инфекционной службы предложили тиражировать для внедрения в практику других субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-центр регионального правительства.