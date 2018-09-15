Гости осмотрели отделения учреждения, ознакомились с организацией работы центра и инфекционной службы региона. Эксперты положительно оценили медорганизацию.
«Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи входит в пятерку лучших инфекционных стационаров России. На сегодняшний день далеко ни все регионы Российской Федерации имеют инфекционные стационары или они не отвечают современным требованиям», - отметила Ирина Кравченко.
«Ваша база позволяет заниматься развитием службы за счет внедрения дополнительных высокотехнологичных методов лечения инфекционных заболеваний, соответствующих мировому уровню», — добавила Елена Малинникова.
Опыт работы пензенских специалистов инфекционной службы предложили тиражировать для внедрения в практику других субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-центр регионального правительства.