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Экстремистов научились вычислять еще до публикации постов в соцсетях

15 сентября в 12:51 164 просмотра
, как они опубликуют посты в социальных сетях. Соответствующее исследование провели ученые из Массачусетского технологического института, сообщает News.ru.

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Специалисты научились идентифицировать экстремистов еще до того, как они опубликуют посты в социальных сетях. Соответствующее исследование провели ученые из Массачусетского технологического института, сообщает News.ru.

Модель поиска составили на основе данных статистического моделирования поведения экстремистов, анализа постов и данных о террористах. Она может идентифицировать экстремистские записи и определять, сколько аккаунтов принадлежит одному человеку. При этом модель не опирается на контент, генерируемый аккаунтами, благодаря чему способна выявить экстремиста до того, как он что-либо опубликует.

Среди аккаунтов, которые проанализировали специалисты, 70% оказались экстремистскими. Погрешность составила 2%.


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