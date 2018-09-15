Экстремистов научились вычислять еще до публикации постов в соцсетях

Специалисты научились идентифицировать экстремистов еще до того, как они опубликуют посты в социальных сетях. Соответствующее исследование провели ученые из Массачусетского технологического института, сообщает News.ru.

Модель поиска составили на основе данных статистического моделирования поведения экстремистов, анализа постов и данных о террористах. Она может идентифицировать экстремистские записи и определять, сколько аккаунтов принадлежит одному человеку. При этом модель не опирается на контент, генерируемый аккаунтами, благодаря чему способна выявить экстремиста до того, как он что-либо опубликует.

Среди аккаунтов, которые проанализировали специалисты, 70% оказались экстремистскими. Погрешность составила 2%.