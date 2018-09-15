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Пензячка пыталась продать тренажер и потеряла около 100 тысяч рублей

15 сентября в 13:33 202 просмотра

30-летняя жительница Пензы стала жертвой интернет-мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина опубликовала в Сети объявление о продаже беговой дорожки за 12500 рублей. Через какое-то время ей позвонила незнакомка, которая захотела купить тренажер, но оказалось, что она живет в Екатеринбурге и готова оплатить покупку безналичным расчетом.

Продавец спортснаряда сообщила покупательнице номер своей банковской карты, но перевода денег так и не дождалась и решила еще раз связаться с ней. На этот раз трубку взял мужчина, который сказал, что перевел 12500 рублей на кредитную карту, и попросил вернуть их на номер мобильного телефона, чтобы затем он смог перечислить их уже на дебетовую карту.

Женщина последовала просьбе и перевела незнакомцу деньки на мобильный телефон, но он сказал ей, что средства на счет не поступили, потому что зависла система, и операцию нужно повторить. В результате пензячка еще несколько раз перевела мужчине 12500 рублей. Всего она отправила покупателю 92500 рублей. После этого неизвестный сказал, что деньги поступили, и он перечислит их продавцу. Но, этого так и не произошло. Телефоны злоумышленников оказались отключены.

По факту мошенничества полицейские начали проверку.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0-3423613/

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