Пензячка пыталась продать тренажер и потеряла около 100 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина опубликовала в Сети объявление о продаже беговой дорожки за 12500 рублей. Через какое-то время ей позвонила незнакомка, которая захотела купить тренажер, но оказалось, что она живет в Екатеринбурге и готова оплатить покупку безналичным расчетом.

Продавец спортснаряда сообщила покупательнице номер своей банковской карты, но перевода денег так и не дождалась и решила еще раз связаться с ней. На этот раз трубку взял мужчина, который сказал, что перевел 12500 рублей на кредитную карту, и попросил вернуть их на номер мобильного телефона, чтобы затем он смог перечислить их уже на дебетовую карту.

Женщина последовала просьбе и перевела незнакомцу деньки на мобильный телефон, но он сказал ей, что средства на счет не поступили, потому что зависла система, и операцию нужно повторить. В результате пензячка еще несколько раз перевела мужчине 12500 рублей. Всего она отправила покупателю 92500 рублей. После этого неизвестный сказал, что деньги поступили, и он перечислит их продавцу. Но, этого так и не произошло. Телефоны злоумышленников оказались отключены.

По факту мошенничества полицейские начали проверку.