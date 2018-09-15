Владимир Путин поздравил Ивана Белозерцева с 60-летием

«Вы прошли серьезную профессиональную школу, зарекомендовали себя ответственным, компетентным руководителем, хорошо знающим проблемы Пензенской области.

Уверен, что накопленный за годы работы опыт будет и впредь помогать Вам в осуществлении планов, нацеленных на всестороннее развитие региона, реализацию его значимого потенциала на благо жителей», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления в адрес главы региона также пришли от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, других официальных лиц, сообщает пресс-центр регионального правительства.