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Владимир Путин поздравил Ивана Белозерцева с 60-летием

15 сентября в 17:16 266 просмотров

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с юбилеем.

«Вы прошли серьезную профессиональную школу, зарекомендовали себя ответственным, компетентным руководителем, хорошо знающим проблемы Пензенской области.

Уверен, что накопленный за годы работы опыт будет и впредь помогать Вам в осуществлении планов, нацеленных на всестороннее развитие региона, реализацию его значимого потенциала на благо жителей», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления в адрес главы региона также пришли от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, других официальных лиц, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/107922/

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