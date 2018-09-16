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Губернатор поздравил работников леса с праздником

16 сентября в 09:15 206 просмотров
, который отмечается 16 сентября.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников леса с профессиональным праздником, который отмечается 16 сентября.

«Сегодня, в условиях жестких санкций со стороны ряда стран Запада, большое внимание уделяется вопросам всемерного укрепления потенциала страны, эффективного использования природных богатств.

Лесные угодья — чудесный дар природы, национальное достояние России, гордость Сурского края. Но кроме того, это важный хозяйственный и экологический ресурс, и первоочередная наша задача — не только сохранить и приумножить его, но и рационально им распорядиться», — говорится в поздравлении.

Глава региона выразил уверенность, что профессионализм и добросовестный труд пензенцев помогут отрасли внести весомый вклад в решение социально-экономических проблем, в повышение качества жизни.

Работникам леса Иван Белозерцев пожелал здоровья, благополучия, удачи и плодотворной работы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/107905/

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