Губернатор поздравил работников леса с праздником

«Сегодня, в условиях жестких санкций со стороны ряда стран Запада, большое внимание уделяется вопросам всемерного укрепления потенциала страны, эффективного использования природных богатств.

Лесные угодья — чудесный дар природы, национальное достояние России, гордость Сурского края. Но кроме того, это важный хозяйственный и экологический ресурс, и первоочередная наша задача — не только сохранить и приумножить его, но и рационально им распорядиться», — говорится в поздравлении.

Глава региона выразил уверенность, что профессионализм и добросовестный труд пензенцев помогут отрасли внести весомый вклад в решение социально-экономических проблем, в повышение качества жизни.

Работникам леса Иван Белозерцев пожелал здоровья, благополучия, удачи и плодотворной работы.