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Пензенцы возвращаются домой с «Зарницы Поволжья»

16 сентября в 10:46 228 просмотров
«Зарница Поволжья-2018». Участие в ней принимали и пензенцы, воспитанники школы № 70.

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В Оренбурге торжественно закрыли юнармейскую военно-спортивную игру «Зарница Поволжья-2018». Участие в ней принимали и пензенцы, воспитанники школы № 70.

Состязания, собравшие 200 лучших юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под девизом «Друзья Российской Армии».

«Здесь нет проигравших, потому что каждый из вас получил неоценимый опыт участия в крупном окружном проекте ПФО, проверил свои силы, нашел новых друзей. […] Дорогие ребята! Вы — будущее России. Опора и поддержка для ваших родителей и родственников. Защитники для друзей и близких. Надежда нашей страны на светлое будущее», — обратился к участникам от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова его помощник Владимир Колчин.

Кульминацией церемонии закрытия стала передача переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Его вручили команде Оренбургской области, завоевавшей по итогам соревнований первое место.

Все команды-участницы «Зарницы Поволжья-2018» получили подарки, призеров отметили дипломами, кубкам, сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО.

Фотография: фото пресс-службы полпреда президента в ПФО

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