«Лес — гордость пензенской земли, важный экологический и экономический ресурс. Необходимо не только сохранить это бесценное достояние, но и рационально использовать его. Ведь без сохранения и приумножения этого природного богатства

На вас лежит большая ответственность — вы стоите на страже сохранения и преумножения лесных богатств города и региона. Но вы достойно справляетесь с поставленными задачами, и в этом вам сопутствует ваш профессионализм, опыт, целеустремленность, применение на практике современных технологий. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной реализации всех намеченных планов!» — говорится в поздравлении.