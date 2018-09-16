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Кувайцев: Лес — гордость пензенской земли

16 сентября в 11:22 208 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников леса и ветеранов лесного хозяйства с праздником.

«Лес — гордость пензенской земли, важный экологический и экономический ресурс. Необходимо не только сохранить это бесценное достояние, но и рационально использовать его. Ведь без сохранения и приумножения этого природного богатства

На вас лежит большая ответственность — вы стоите на страже сохранения и преумножения лесных богатств города и региона. Но вы достойно справляетесь с поставленными задачами, и в этом вам сопутствует ваш профессионализм, опыт, целеустремленность, применение на практике современных технологий. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной реализации всех намеченных планов!» — говорится в поздравлении.


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