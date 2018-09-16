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В Пензе разработают проект благоустройства сквера Пушкина

16 сентября в 12:59 174 просмотра
, сейчас зона находится в неудовлетворительном состоянии.

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16 сентября в ходе выездного совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поднял тему приведения в порядок сквера им. Пушкина. По его мнению, сейчас зона находится в неудовлетворительном состоянии.

Как отметил мэр, в частности, требуется заменить покрытие пешеходной зоны и обновить бордюрный камень.

«Нужно подумать, что делать с опорами наружного освещения и существующим оформлением клумб и газонов, которые выглядят неэстетично. Отдавая дань уважения культурному наследию Александра Сергеевича Пушкина и учитывая, что в сквере проходят массовые мероприятия, необходимо подготовить проект его ремонта и включить работы в график следующего года», — цитирует его слова пресс-служба мэрии.

Также планируется продумать комплексное благоустройство прилегающих территорий: площадки возле Галереи почета строителей Пензенской области, парковки на улице Пушкина.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_razrabotat_proekt_blagoustroystva_skvera_pushkina/

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