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На площади Ленина установят стилизованные фонари

16 сентября в 14:56 360 просмотров

В Пензе на площади Ленина установят стилизованные под старину фонарные столбы и разработают план по восстановлению основания памятника.

Об этом стало известно в ходе выездного совещания 16 сентября.

По данным пресс-службы сейчас на площади подрядная организация осуществляет армирование плиты основания и монтаж электрических кабелей. Во время обсуждения вопроса, касающегося обустройства освещения территории, Виктор Кувайцев отметил, что опоры нужно сделать стилизованными под старину.

«Желательно, чтобы они вписались в ансамбль существующей архитектуры. Историческую значимость площади должны подчеркивать детали», — сказал мэр.

Также он поручил разработать техническое задание по восстановлению памятника Ленина, у которого из-за провала в основании находятся под наклоном гранитные плиты по периметру сооружения.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_istoricheskuyu_znachimost_ploshchadi_lenina_dolzhny_podcherkivat_detali/

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