На Шуисте полыхает иномарка. ФОТО

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16 сентября в 16:00 368 просмотров

В Пензе на ул. Чапаева горит припаркованное авто. Об это сообщил пользователь соцсети.

На фото, опубликованном в группе «Пенза live», видно, что автомобиль припаркован у многоквартирного дома. Огнем охвачена вся машина.

Официальных данных по поводу ЧП нет. На тот момент, когда снимок был сделан, пожарных на месте не было.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456330306%2Falbum-118193328_00%2Frev

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