На Шуисте полыхает иномарка. ФОТО

В Пензе на ул. Чапаева горит припаркованное авто. Об это сообщил пользователь соцсети.

На фото, опубликованном в группе «Пенза live», видно, что автомобиль припаркован у многоквартирного дома. Огнем охвачена вся машина.

Официальных данных по поводу ЧП нет. На тот момент, когда снимок был сделан, пожарных на месте не было.