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В Пензе детям рассказывают о здоровом образе жизни через квест (видео)

16 сентября в 16:33 196 просмотров
, участвуя квест-игре, познавали азы здорового образа жизни. На пути к финишу ребятам предстояло преодолеть несколько этапов.

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Уроки здоровья в необычном формате. Пензенские школьники, участвуя квест-игре, познавали азы здорового образа жизни. На пути к финишу ребятам предстояло преодолеть несколько этапов.

Есть больше фруктов и овощей, делать зарядку и больше двигаться. С этими правилами здорового образа жизни пензенские школьники познакомились за час, выполняя задания квест-игры. По словам организаторов, такая форма работы с детьми доказала свою эффективность.

«Сначала у нас это все моделировалось в самом центре, теперь мы стараемся это делать везде. Стараемся, чтобы все к нам притянулись и захотели бороться за здоровое и счастливое детство, даже те, кому это и ненужно на первый взгляд», — отметила директор Центра образования г. Пензы Инна Орлова.

Команды старшеклассников состязались в силе, ловкости, скорости и смекалке. Преодолевая этапы, ребята учились и слаженной командной работе.

«Этот проект реализуется в рамках межрегиональных проектов. Мы съездили в Пермь, оттуда привезли идеи и какие-то мысли, немного переработали и представили свой проект. защитили его на конкурсе антинаркотических профессий и заняли первое место», — социальный педагог Центра образования г. Пензы Алексей Сарычев.

Организаторы подчеркивают, о здоровом образе жизни нужно не только говорить, но и показывать личным примером. Ведь, как говорят психологи, «дети нас не слышат — они на нас смотрят». Подобные акции (0+) пройдут во всех микрорайонах областного центра, сообщает телеканал «Экспресс»

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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