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В Пензенской области начали работать футбольные классы (видео)

16 сентября в 17:07 220 просмотров

В кузнецкой школе № 3 в новом учебном году открылся спортивный класс. Его ученики помимо основных предметов будут учиться играть в футбол. Всего в области появилось восемь специализированных классов. Они организованы по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Еще три недели назад они не были знакомы друг с другом и учились в разных школах. В классе — 23 человека. За партами — только мальчики. Их отобрали для продолжения учебы в спортивном 5 «В» классе на базе школы № 3. Помимо традиционных предметов, они будут изучать азы игры в футбол.

«Из детей кто-то занимался футбол, кто-то — нет. То есть, у них разный уровень подготовки. Во-первых, нужно собрать команду из 11 человек — из класса выбрать лучших. Ну а дальше будем заниматься со всеми», — рассказал тренер Андрей Фомин.

Чисто мужскому коллективу еще только предстоит стать командой. Детям нужно время, чтобы друг к другу привыкнуть. Пятиклассников постепенно вводят в учебно-тренировочный процесс. Расписание уроков у них — не из простых.

«В восемь утра у них первая тренировка. Затем — завтрак, учеба, обед, опять учебный процесс и основная тренировка, которая проходит на стадионе «Рубин» — пояснила классный руководитель футбольного класса Марина Трошина.

В первые дни сентября первостепенное внимание уделяется общефизической подготовке. Далее предстоит отработать навыки командной игры. Годовой план обучения в созданных по инициативе губернатора футбольных классах также включает проведение несколько контрольных матчей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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