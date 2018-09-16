В Пензе на публичных слушаниях обсудят нарушения в сфере закупок (видео)

В ближайший четверг, 20 сентября управление Федеральной антимонопольной службы проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за девять месяцев текущего года.

«В связи с тем, что с 1 июля 2018 года значительно были и изменены нормы 44-го закона о закупках, данные публичные слушания посвятили только обсуждению правоприменительной практики в законодательстве в этой сфере.

Сейчас работа носит как бы предупредительный характер, то есть мы обозначаем эти нарушения и впоследствии участники публичных обсуждений уже не допускают их», — пояснила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

УФАС приглашает к участию в обсуждении представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-сообщества. Встреча состоится 20 сентября в 10 часов на базе корпуса № 1 Пензенского госуниверситета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».