Регби, футбол, хоккей. Пензенский спорт ждут большие перемены
IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова
Кросс нации-2018 в Пензе
Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор поздравил работников леса с праздником
В Пензе принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер года»
В Пензе объявлен конкурс на гранты для начинающих предприятий
Пензенский губернатор: Пенсионная реформа назрела
Иван Белозерцев: Губернатор — не артист, чтобы всем нравиться
Пензенская область — в топ-30 самых привлекательных для трудящихся регионов
К соглашению об обмене контентом присоединились еще два региональных канала
В Пензе на «Маяке» открыли новую производственную линию
Депутаты ЗакСобра оценили развитие бизнеса в Белинском районе
Пензенская делегация в Москве изучает цели развития экономики

В Пензе на публичных слушаниях обсудят нарушения в сфере закупок (видео)

16 сентября в 17:58 206 просмотров
, 20 сентября управление Федеральной антимонопольной службы проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за девять месяцев текущего года.

" data-title="В Пензе на публичных слушаниях обсудят нарушения в сфере закупок — Пенза-пресс, рунет за день">

В ближайший четверг, 20 сентября управление Федеральной антимонопольной службы проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за девять месяцев текущего года.

«В связи с тем, что с 1 июля 2018 года значительно были и изменены нормы 44-го закона о закупках, данные публичные слушания посвятили только обсуждению правоприменительной практики в законодательстве в этой сфере.

Сейчас работа носит как бы предупредительный характер, то есть мы обозначаем эти нарушения и впоследствии участники публичных обсуждений уже не допускают их», — пояснила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

УФАС приглашает к участию в обсуждении представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-сообщества. Встреча состоится 20 сентября в 10 часов на базе корпуса № 1 Пензенского госуниверситета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...