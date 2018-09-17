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Новый корпус пензенской школы № 66 подключили к интернету от «Ростелекома»

17 сентября в 10:03 240 просмотров
«Ростелеком» подключил цифровые услуги новому корпусу инженерно-технической школы № 66 в Пензе. Для этого оператор построил подземную кабельную трассу, проложил волоконно-оптическую линию связи и смонтировал оборудование для доступа в интернет.

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«Ростелеком» подключил цифровые услуги новому корпусу инженерно-технической школы № 66 в Пензе. Для этого оператор построил подземную кабельную трассу, проложил волоконно-оптическую линию связи и смонтировал оборудование для доступа в интернет.

«Строительство инфраструктуры связи велось в несколько этапов. Сначала компания протянула линии до стройплощадки и организовала там видеонаблюдение, подключив семь IP-камер. После возведения здания оптику завели внутрь. Мы стали телеком-партнерами школы и рады предоставить учреждению комплекс цифровых сервисов для учебы и работы», — рассказал директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Для решения производственных задач администрация школы подключила «Виртуальную АТС». Многоканальная телефонная сеть на четыре номера позволяет сотрудникам фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки. Одновременно пользоваться связью могут до 12 человек. А скоростной интернет помогает учителям проводить интерактивные уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов.

«Новое здание построено по современному проекту. Здесь есть все для обучения, занятий спортом и отдыха детей. Наличие скоростной сети связи обеспечивает высокую эффективность учебного процесса, помогает разнообразить работу профильных кружков и развивать профессиональные компетенции учащихся», — отметила директор школы № 66 Ирина Авдонина.

Новый корпус школы рассчитан на 660 детей. Ученики занимаются в мобильном компьютерном классе, специальных мастерских, лекционной аудитории. Отдельные помещения оборудованы для начальной школы.


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