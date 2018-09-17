Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова
Кросс нации-2018 в Пензе
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Вам будет интересно
Наши новости
Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской
Пензячка подралась с парнем в очереди за шаурмой — соцсети
Пензенцы обсуждают аварию в Арбеково
На ул. Злобина произошло ДТП с «КамАЗом»
Момент столкновения двух авто в Арбеково попал на камеру
Пензячка разгуливала по дороге и едва не попала под колеса. ВИДЕО
На Бауманском мосту в Пензе разбилась иномарка. ВИДЕО
Пензячка испугалась мчащуюся по встречке автоледи. ВИДЕО
Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми
В Пензе сняли видео с Land Cruiser, промчавшимся на «красный»

Пензенец возмущен расположением велодорожки в Терновке. ФОТО

17 сентября в 10:40 406 просмотров
, на ее пути то и дело встречаются препятствия.

" data-title="Пензенец возмущен расположением велодорожки в Терновке. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец опубликовал в Сети снимки с изображением выделенной дорожки для велосипедистов, на ее пути то и дело встречаются препятствия.

«Слезы и боль велосипедистов и пешеходов, или велодорожка в Терновке», — написал мужчина в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что в некоторых местах велосипедная дорожка упирается либо в забор, либо в остановочный павильон, либо в столб, а на границах с пешеходными переходами — высокий бордюр.

По данному поводу на одном из пензенских форумов велосипедистов развернулась дискуссия.

«Проблема велодорожек в Терновке и в Ахунах — в том, что на данный момент нет ни одного стандарта, или ГОСТа, или СНИПа, где бы описывались правильное проектирование веломаршрутов. Из-за этого любой элемент велосипедной инфраструктуры можно трактовать как угодно. И это очень печально», — написал пользователь.

Другой пензенец на это ответил, что чиновники могли бы пригласить велосипедистов и согласовать с ними, какой именно должна быть дорожка. Это можно учесть при проектировании новых выделенных полос для двухколесных транспортных средств, считает он.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...