Пензенец возмущен расположением велодорожки в Терновке. ФОТО

Пензенец опубликовал в Сети снимки с изображением выделенной дорожки для велосипедистов, на ее пути то и дело встречаются препятствия.

«Слезы и боль велосипедистов и пешеходов, или велодорожка в Терновке», — написал мужчина в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что в некоторых местах велосипедная дорожка упирается либо в забор, либо в остановочный павильон, либо в столб, а на границах с пешеходными переходами — высокий бордюр.

По данному поводу на одном из пензенских форумов велосипедистов развернулась дискуссия.

«Проблема велодорожек в Терновке и в Ахунах — в том, что на данный момент нет ни одного стандарта, или ГОСТа, или СНИПа, где бы описывались правильное проектирование веломаршрутов. Из-за этого любой элемент велосипедной инфраструктуры можно трактовать как угодно. И это очень печально», — написал пользователь.

Другой пензенец на это ответил, что чиновники могли бы пригласить велосипедистов и согласовать с ними, какой именно должна быть дорожка. Это можно учесть при проектировании новых выделенных полос для двухколесных транспортных средств, считает он.