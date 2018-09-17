Девять пензенцев попались на удочку мошенницы и лишились 11 млн руб

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что женщина обманным путем завладела деньгами девяти пензенцев более чем на 11 млн рублей.

Она просила у потерпевших деньги на лечение больной онкологией матери, покупку квартиры для брата, совершение биржевых сделок и обещала вернуть взятую сумму с выплатой процентов.

Женщина признала свою вину. На ее двухкомнатную квартиру и имущество стоимостью более 100 тысяч рублей наложили арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Пензячке может грозить до десяти лет лишения свободы.