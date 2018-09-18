«Октябрьский сад»: как устроена правительственная вип-гостиница

Гостиница «Октябрьский сад» в Пензе с советских времен овеяна ореолом тайны: известно лишь примерное расположение этой местной достопримечательности — микрорайон Окружная, что на протяжении многих десятилетий здесь размещали вип-гостей федерального уровня — чиновников и известных артистов, а в 2015 году режиссер Андрей Соколов снимал фильм в старом здании комплекса. ИА «Пенза-Пресс» предлагает читателям узнать и увидеть больше.

Корреспондент информагентства Анна Балашова побывала на уникальной экскурсии по гостиничному комплексу и побеседовала с его представителями — директором Борисом Щербаковым и старшей дежурной Валентиной Синевой.

На территории «Октябрьского сада» располагаются два здания — новое и старое. К сожалению, действующее проходит масштабную реконструкцию, поэтому для осмотра пока недоступно. Но мы предлагаем отправиться в виртуальное путешествие по территории комплекса и посмотреть, как внутри выглядит знаменитая старая гостиница, принимавшая особых постояльцев вплоть до 2005 года и служившая съемочной площадкой для актеров фильма «Память осени» (16+).

По словам Бориса Щербакова, «Октябрьский сад» появился в 50-х годах прошлого века. За это время, рассказывает Валентина Синева, гостиница приняла много высоких гостей. Здесь бывали даже президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Правда, они не были постояльцами, а лишь приезжали сюда на переговоры. В «Октябрьском саду» побывали и министр обороны России Сергей Шойгу — в то время он занимал должность главы МЧС РФ, и бывший полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич (ныне — посол и представитель президента в Белоруссии).

В старом здании останавливались многие известные артисты: Николай Басков, Алла Пугачева, София Ротару, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров. Последний, кстати, о старой гостинице отозвался с критикой — сравнил здание с «кошкиным домом». Действительно, по сравнению с новым зданием старое кажется совсем небольшим. Если действующая гостиница позволяет разместить гостей в 17 номерах, то историческое здание могло принять постояльцев лишь в четырех.

Старое здание гостиницы

Заходя в дом, мы оказываемся в небольшой прихожей. Как и многие помещения, она была значительно изменена перед съемками фильма Андрея Соколова. По словам Валентины Синевой, согласившейся провести экскурсию по зданию, деревянные стены заклеили обоями, привезли мебель — все это требовалось для создания антуража старой обкомовской дачи. Съемки продлились несколько месяцев, после них было решено ничего не менять.

Если пройти вперед, оказываешься в обеденном зале. От исторического облика сохранилось немногое: несколько декоративных голов животных (наследие управления лесами), картины (подарки гостинице), фотографии гостей в рамках, большие деревянные часы с боем (привезены из здания правительства).

А эти шторы, мебель и обои появились здесь перед съемками «Памяти осени».

Слева от обеденного зала — бильярдная. От старой гостиницы здесь остались только плетеные кресла.

Если из прихожей идти не прямо, а направо, то вы окажетесь на кухне. Здесь также перед съемками прошла масштабная работа: мебель и множество мелочей, появившиеся в 2015 году, служат созданию атмосферы конца 80-х — начала 90-х годов. Даже стены здесь — «под старину».

А еще здесь находится проводной телефон, знаменитый тем, что по нему давал интервью для СМИ Валерий Леонтьев.

Если же из прихожей повернуть налево, то здесь вы увидите кабинет, или так называемую переговорную комнату. Она не подвергалась серьезным изменениям.

На второй этаж ведет узкая и крутая деревянная лестница.

Здесь есть небольшая терраса, с которой открывается вид на территорию комплекса.

Если, поднявшись, повернуть направо, то вы окажетесь в комнате отдыха. Мебель, обои, светильники, шторы, даже окна и двери — все это появилось после съемок фильма.

Теперь давайте посмотрим, где жили вип-гости. Здесь располагается несколько комнат «люкс», где останавливались Филипп Киркоров, Николай Басков, Надежда Бабкина и другие. Разумеется, до съемок фильма номера выглядели иначе.

Но не все. Один «люкс», слева от лестницы, сохранил практически первозданный вид.

Рядом с «люксами» располагаются номера с двумя одноместными кроватями — там жили помощники и ассистенты вип-гостей. Таких комнат — две. Они также стилизованы, даже покрывала были сшиты специально к фильму.

Территория «Октябрьского сада»

Теперь совершим прогулку по зеленой территории гостиничного комплекса. В советские времена она составляла 64 гектара, сейчас — 46,9.

Лестница из старого здания ведет прямиком к красивой беседке, с которой открывается вид на озеро.

К водоему можно спуститься — для этого нужно преодолеть чуть более сотни ступеней.

По пути можно передохнуть.

В озеро льется вода из чистого родника.

Водоем — небольшой по размеру, в нем много рыбы.

Красота и богатство природы завораживает.

Старожилом «Октябрьского сада» является этот дуб — его крона настолько массивна, что даже пришлось связать раздвоенный ствол стяжкой.

На территории «Сада» — множество клумб. Цветы для них заботливо выращивают сотрудники комплекса.

ИА «Пенза-Пресс» благодарит начальника Управления делами губернатора и правительства региона Владимира Орешкина за отклик на наше предложение о создании этого материала.

Напомним, в рамках спецпроекта ранее мы рассказывали о том, как устроены правительство Пензенской области, аэропорт и гидрометеоцентр.