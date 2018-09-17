Канадские исследователи выяснили, что средства бытовой химии могут повлиять на появления лишнего веса у детей.

Это связано с тем, что кишечник человека имеет сложную микрофлору, нарушения в составе которой могут привести к негативным последствиям для здоровья, в частности, развитию ожирения. Об этом пишет naked-science.ru со ссылкой на Canadian Medical Association Journal.

Ученые провели масштабное исследование с участием 757 малышей. Сначала были взяты анализы кишечной микрофлоры у детей трех-четырех месяцев, затем они проверили их вес в один-три года. Оказалось, что у ребят, родители которых чаще используют дома дезинфицирующие чистящие средства, индекс массы тела повышен.

Это обусловлено пониженным содержанием в их организме бактерий Haemophilus и Clostridium и повышенным Lachnospiraceae. Доказано, что изменения произошли именно за счет применения бытовой химии.