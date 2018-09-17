«Битва века — в Пензе. Мать устроила драку в очереди за шаурмой, решив, что ее не хватит на всех», — утверждает автор поста в группе «Мэш» социальной сети «ВКонтакте».
Мы публикуем скрины ролика, поскольку в нем содержится нецензурная брань.
Некоторые пользователи в комментариях иронично отметили, что парень мог и уступить женщине, ведь наличие двух детей — это весомый аргумент.
Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, из-за чего на самом деле произошла драка, чем она закончилась и действительно ли действия происходят в Пензе.