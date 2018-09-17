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Пензячка подралась с парнем в очереди за шаурмой — соцсети

17 сентября в 12:23 526 просмотров
, на котором женщина устроила потасовку с молодым человеком. Действия развернулись в кафе быстрого питания.

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Житель Пензы выложил в Сеть видео, на котором женщина устроила потасовку с молодым человеком. Действия развернулись в кафе быстрого питания.

«Битва века — в Пензе. Мать устроила драку в очереди за шаурмой, решив, что ее не хватит на всех», — утверждает автор поста в группе «Мэш» социальной сети «ВКонтакте».

Мы публикуем скрины ролика, поскольку в нем содержится нецензурная брань.

Некоторые пользователи в комментариях иронично отметили, что парень мог и уступить женщине, ведь наличие двух детей — это весомый аргумент.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, из-за чего на самом деле произошла драка, чем она закончилась и действительно ли действия происходят в Пензе.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/mash

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