Житель Пензы выложил в Сеть видео, на котором женщина устроила потасовку с молодым человеком. Действия развернулись в кафе быстрого питания.

«Битва века — в Пензе. Мать устроила драку в очереди за шаурмой, решив, что ее не хватит на всех», — утверждает автор поста в группе «Мэш» социальной сети «ВКонтакте».

Мы публикуем скрины ролика, поскольку в нем содержится нецензурная брань.

Некоторые пользователи в комментариях иронично отметили, что парень мог и уступить женщине, ведь наличие двух детей — это весомый аргумент.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, из-за чего на самом деле произошла драка, чем она закончилась и действительно ли действия происходят в Пензе.