В Пензе обсудят сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам

19 сентября в Законодательном Собрании Пензенской области депутаты обсудят проект закона о сохранении региональных льгот по достижении мужчинами 60, а женщинами 55 лет.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, инициатором создания документа стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Проект закона разработан в связи с предстоящими изменениями параметров пенсионного законодательства.

4 сентября сохранение льгот одобрили на заседании фракции «Единая Россия». В этот раз вопрос обсудят на совместном заседании профильных комитетов ЗакСобра.

Помимо этого, в повестке заседания — дополнительные меры по защите дольщиков, коррективы границ города Городище и граничащих c ним сельсоветов, поправки в бюджет региона и др.

Двенадцатая сессия Законодательного Собрания Пензенской области состоится 21 сентября.