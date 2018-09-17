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В Пензе обсудят сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам

17 сентября в 13:19 250 просмотров
, а женщинами 55 лет.

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19 сентября в Законодательном Собрании Пензенской области депутаты обсудят проект закона о сохранении региональных льгот по достижении мужчинами 60, а женщинами 55 лет.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, инициатором создания документа стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Проект закона разработан в связи с предстоящими изменениями параметров пенсионного законодательства.

4 сентября сохранение льгот одобрили на заседании фракции «Единая Россия». В этот раз вопрос обсудят на совместном заседании профильных комитетов ЗакСобра.

Помимо этого, в повестке заседания — дополнительные меры по защите дольщиков, коррективы границ города Городище и граничащих c ним сельсоветов, поправки в бюджет региона и др.

Двенадцатая сессия Законодательного Собрания Пензенской области состоится 21 сентября.


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