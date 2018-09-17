В Пензе обсудят сохранение региональных льгот будущим предпенсионерам

Как сообщает пресс-служба областного парламента, инициатором создания документа стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Проект закона разработан в связи с предстоящими изменениями параметров пенсионного законодательства.
4 сентября сохранение льгот одобрили на заседании фракции «Единая Россия». В этот раз вопрос обсудят на совместном заседании профильных комитетов ЗакСобра.
Помимо этого, в повестке заседания — дополнительные меры по защите дольщиков, коррективы границ города Городище и граничащих c ним сельсоветов, поправки в бюджет региона и др.
Двенадцатая сессия Законодательного Собрания Пензенской области состоится 21 сентября.