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Женщина из Лунина приехала за мечтой в Спутник (видео)

17 сентября в 13:29 202 просмотра
, где каждый находит себе жилье по душе. Многие сравнивают покупку квартиры здесь с историей счастья. Лучше всего ее расскажут, конечно же, сами счастливые герои.

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Город Спутник — место, где каждый находит себе жилье по душе. Многие сравнивают покупку квартиры здесь с историей счастья. Лучше всего ее расскажут, конечно же, сами счастливые герои.

Раиса Лукьяненко купила квартиру в Спутнике не так давно. Летом 2017 приезжала на празднование Сабантуя, воодушевилась красотой местных пейзажей, изучила инфраструктуру и решилась на важный шаг.

«Меня с самого начала поразил этот солнечный город, поэтому я не сомневалась, что вместе с внуком должна жить здесь. Все, что касается бумаг, было быстро и легко. От начала и до конца со мной на связи все время были специалисты компании», — вспоминает Раиса Лукьяненко.

Пока женщина живет и работает в Лунино, а в новую квартиру приезжает по выходным — отдыхать. Здесь она уже сделала ремонт, оформила жилье по своему вкусу.

«Я человек внимательный ко всем хозяйственным мелочам. И в этой квартире поняла, насколько щепетильно и профессионально относятся к своей работе строители», — отмечает женщина.

Особенно Раисе Лукьяненко понравился праздник, который компания «Термодом» устроила для новоселов. Так компания отмечает сдачу и заселение каждого строения. Женщина уже успела познакомиться с некоторыми соседями и теперь обращается к ним с единственной просьбой.

«Я очень благодарна руководителю «Термодома» Рафику Ибрагимову за то, что он создает, а всем жителям Спутника хочу пожелать беречь эту красоту. Всем вместе», — подытожила жительница Спутника.

Более подробную информацию о микрорайоне можно узнать на сайте termodom-pnz.ru или в офисах ООО ПКФ «Термодом».

Фотография: фото предоставлено компанией "Термодом"

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