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В Пензе временно изменится схема движения автобуса № 68

17 сентября в 13:41 332 просмотра

В Пензе из-за ремонта теплотрассы на ул. Карла Маркса временно изменится схема движения автобуса № 68 «Тепличный комбинат — Арбековская Застава».

Маршрут будет другим с 20 часов 18 сентября до 5 часов 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

От остановки «Детская библиотека» автобус поедет до «Библиотеки им. Лермонтова» и «ПГУ», а далее — и по маршруту.


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