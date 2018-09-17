В Пензе временно изменится схема движения автобуса № 68

В Пензе из-за ремонта теплотрассы на ул. Карла Маркса временно изменится схема движения автобуса № 68 «Тепличный комбинат — Арбековская Застава».

Маршрут будет другим с 20 часов 18 сентября до 5 часов 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

От остановки «Детская библиотека» автобус поедет до «Библиотеки им. Лермонтова» и «ПГУ», а далее — и по маршруту.