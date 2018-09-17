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В Пензе вновь проверят использование средств МАУ «Детское и лечебное питание»

17 сентября в 13:56 200 просмотров
«Детское и лечебное питание».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 17 сентября на оперативном совещании вновь поручил проверить финансовую деятельность МАУ «Детское и лечебное питание».

Этот вопрос поднялся в связи с тем, что ранее в работе учреждения выявили нарушения. Из-за этого его руководитель лишился своей должности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальник городского социального управления Ирина Федонина доложила, что все нарушения устранили, в положение о проведении госзакупок внесли изменения — все они проходят на конкурсной основе. Экономия средств возвращается в бюджет.

«Будет организована дополнительная проверка, которая оценит сегодняшнюю финансовую деятельность учреждения», — отметил Виктор Кувайцев.

Также он добавил, что строгий финансовый контроль должен быть и за другими учреждениями, в том числе — спортивными.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_vo_vremya_ezhenedelnoy_planerki_/

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