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Виктор Кувайцев призвал привести зеленые зоны в порядок

17 сентября в 14:09 142 просмотра
«Чистый город».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 17 сентября на оперативном совещании в администрации обсудил с подчиненными реализацию проекта «Чистый город».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в результате работы с горожанами удалось договориться о преобразовании четырех контейнерных площадок. Также, по словам Виктора Кувайцева, одним из приоритетных направлений остается благоустройство зеленых зон.

«Посмотрите, какие места нужно привести в порядок. Есть из них такие, в благоустройстве которых нам готовы содействовать жители. Нужно согласовать их идеи с управлением градостроительства и архитектуры в части соблюдения границ, плана посадки деревьев. А есть и такие территории, где достаточно будет просто очистить их от мусора, чтобы объект выглядел ухоженным», — сказал глава администрации.

Также он попросил соблюдать график снова ветхого жилья, чтобы с наступлением холодов оно не стало пристанищем бродяг, которые могут развести там устроить пожар.


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