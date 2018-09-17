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Жительница Лунинского района отстояла дом, в котором живет 15 лет

17 сентября в 14:13 154 просмотра
, в котором живет 15 лет.

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Жительница Лунинского района Пензенской области доказала право собственности на дом, в котором живет 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда, сельчанка купила дом в 2003 году, оформив сделку распиской. Через некоторое время документ потерялся, продавец умер, и она не успела перевести жилье в собственность.

За это время женщина отремонтировала дом: заменила там окна, пол, двери, забор, поклеила обои, перекрыла крышу, провела воду и прочее.

«Выслушав объяснения сельчанки, показания свидетелей, изучив письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу», — добавили в пресс-службе.


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