В Пензе неизвестный сбил пенсионера и уехал

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 16 сентября в 20.40 напротив дома № 117 по улице Окружной неизвестный автомобиль сбил 64-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Водителя, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, разыскивают.
Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20117&sll=44.964615%2C53.175400&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=44.964615%2C53.175400&panorama%5Bpoint%5D=44.963604%2C53.175838&panorama%5Bdirection%5D=115.223993%2C6.110439&panorama%5Bspan%5D=115.857344%2C80.000000