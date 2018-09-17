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В Пензу на конференцию приедут лучшие педиатры

17 сентября в 14:45 84 просмотра
«Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике"﻿ (18+)﻿.

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В Пензенской области 20−22 сентября по инициативе губернатора Ивана Белозерцева пройдет всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике"﻿ (18+)﻿.

На мероприятие съедутся специалисты со всех регионов страны, а также из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, сообщает пресс-центр облправительства.

«Конференция с участием ведущих врачей позволит нам комплексно изучить последние тенденции в сфере охраны детского здоровья, ознакомиться с лучшими передовыми практиками», — отметил глава региона.

В программе мероприятия — лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, практические семинары, симпозиумы и клинические разборы типичных и спорных случаев.

Также состоится выставка современных достижений в области разработок и производства лекарственных средств, диагностического и лечебного оборудования, инструментов, расходных материалов, инновационных и медицинских технологий оказания медицинской помощи маленьким пациентам.


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