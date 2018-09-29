Каково это — всю свою жизнь проработать на одном месте, ни разу не задумавшись о смене профессии? Это возможно, если любишь то, чем занимаешься, с самого начала чувствуешь, что это твое, окружен заботой и пониманием со стороны коллег. Так считает старший дежурный по гостинице «Октябрьский сад» и повар с 50-летним стажем Валентина Синева.

О работе во времена Льва Ермина, разнице между советским и современным меню, а также о том, чем кухня пензячки покоряла знаменитостей, женщина рассказала корреспонденту информагентства.

— Валентина Николаевна, как произошло ваше знакомство с профессией?

— Скажу честно — я благодарна судьбе за все. Родилась я в селе Покровская Варежка, раньше это был Пачелмский район, сейчас — Каменский. Четыре класса проучилась в деревне, потом приходилось ездить за 10 км в школу.

В октябре 1968 года, после окончания школы, я пришла ученицей повара в столовую № 7 — она находилась в облисполкоме. Он располагался в том же здании, где сейчас правительство. Потом я окончила курсы поваров в училище на ул. Кирова, и постепенно начала приобретать опыт. Сперва у меня был третий разряд, потом — четвертый, пятый. Затем меня перевели заведующей производством в обком, там я проработала семь лет. За это время меня наградили двумя значками «Молодой гвардеец пятилетки», присвоили звание «Ударник коммунистического труда». Были почетные грамоты, и на конкурсы я ходила — занимала второе, третье места.

С 1995 года я перевелась работать в гостиницу «Октябрьский сад». Сначала я работала здесь одна, сейчас мне помогают повара из правительства, приезжают ко мне, когда сама не справляюсь.

— Получается, что вы выбрали профессию и начали работать уже в 16 лет. Значит, выбор был сделан еще раньше…

— Да, возможно, дело в том, что дома у нас всегда все готовили очень хорошо — и бабушка, и мама. Мне передали множество семейных рецептов, и я стараюсь использовать их в работе.

— Расскажите об известных людях, которым вам доводилось готовить еду.

— Я начинала работать, когда секретарем обкома был Лев Борисович Ермин [первый секретарь Пензенского обкома КПСС 1961—1979 гг. — прим. ред.]. Работала при Федоре Куликове [первый секретарь Пензенского обкома КПСС 1979—1990 гг.], Борисе Зубкове [последний первый секретарь обкома 1990−1991 гг.], Александре Кондратьеве [глава администрации Пензенской области 1991−1993 гг.], Анатолии Ковлягине [председатель Пензенского облисполкома 1993−1998 гг.]. Всех знала лично, кто и что ест.

А в «Октябрьский сад» к нам приезжало множество артистов. Валерий Леонтьев, София Ротару, Алла Пугачева, Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.

— Чем удивляли высоких гостей?

— Кухня у нас домашняя, это отмечают все гости. Изыски, конечно, по желанию тоже иногда можем приготовить. Всем очень нравится, что приготовлено по-домашнему, с любовью.

Завтрак — это обязательно каша, творог, паровая котлетка, молочные продукты, фрукты. На обед — несколько видов салатов, первого на выбор. Среди супов — щи, борщ, овощной многие любят, бульон с кнелями. На второе — это, как правило, мясо. Котлеты, зразы, фаршированный перец, голубцы, кабачки, отбивные, запеченное мясо, заливное. Рыбу или курицу иногда фаршируем. Лепим маленькие пельмени с бульоном, их всегда едят с удовольствием. Ужин — это овощи, фрукты, соки, морсы всегда на столе, рыбка запеченная, мясо.

Особое внимание я уделяю сервировке блюд. Они должны подаваться так, чтобы все выглядело аппетитно.

— Сильно ли изменилось меню с советских времен?

— Раньше такого разнообразия продуктов, как сейчас, конечно, не было. Но во все времена были и есть котлеты домашние, сырники, блины с любой начинкой, пироги с пылу с жару, щи, борщ, солянка, рассольник. Также в любом случае остается мясо, курица и рыба, только вариации этих блюд могут быть другие сейчас. Говоря о дефицитных продуктах — например, это относится к красной рыбе, теперь ее свободно можно купить и приготовить.

— Часто ли бывает так, кто гости приезжают в «Октябрьский сад» без предупреждения?

— Бывает по-всякому. Бывает, предупреждают за день, за полдня, могут и не предупредить. Но мы в любом случае всегда находимся в полной готовности.

— Валентина Николаевна, вы являетесь пенсионером более 10 лет. Никогда не думали о том, чтобы оставить работу?

— Знаете, когда подходит пенсионный возраст, сначала думаешь: «Ой, 55 лет, все». А потом проходит неделя, месяц, и ты уже не ощущаешь, что ушел на пенсию. Я по себе сужу. Я работаю, у меня есть силы, желание. Я на работу сейчас хожу с большим желанием, общаюсь с людьми, в коллективе. Это радует, окрыляет, я не старею душой. Пусть мне 66 — я не замечаю свой возраст. У каждого — свои болячки, но я стараюсь их оставлять дома, на работу с собой не беру! И я понимаю, что я нужна на этом месте. Я приношу пользу и радость людям.

— Если у вас была бы возможность вернуться в прошлое, где вы только что окончили школу и перед вами — вся жизнь, вы бы захотели что-то изменить? Может быть, попробовать себя в другой профессии?

— Если бы это было возможно и меня спросили, куда бы я пошла, — у меня бы даже сомнений не было, я бы пошла по тому же пути. Я прикипела к этому месту, к этим людям душой и сердцем, и даже будучи молодой, я никогда не испытывала желание куда-то уйти. Даже мысли не было. Здесь все мое, родное, и я это выбирала сознательно, еще тогда. Когда находишь себя раз и навсегда — по-моему, это счастье.