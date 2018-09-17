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Тамалинский школьник победил во всероссийском конкурсе

17 сентября в 16:39 216 просмотров
«Герои среди нас» всероссийского движения «Сделаем вместе!».

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Школьник из поселка Тамала Пензенской области стал победителем конкурса «Герои среди нас» всероссийского движения «Сделаем вместе!».

Конкурс проходил с 15 июля по 7 сентября. По его итогам определили 40 победителей, среди них — учащийся школы имени Героя РФ Р. А. Китанина поселка Тамала. Всех призеров наградили путевками во всероссийский детский центр «Орленок».

Участники акции готовили информацию о героях современности. Это могли быть участники Великой Отечественной войны или локальных конфликтов.

«Акция направлена на поощрение школьников, интересующихся историей России. По инициативе организаторов, в школах были проведены открытые уроки, во время которых учащиеся рассказывали о выбранных ими героях и проводили презентации своих проектов», — сообщает пресс-центр облправительства.


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