Тамалинский школьник победил во всероссийском конкурсе

Конкурс проходил с 15 июля по 7 сентября. По его итогам определили 40 победителей, среди них — учащийся школы имени Героя РФ Р. А. Китанина поселка Тамала. Всех призеров наградили путевками во всероссийский детский центр «Орленок».

Участники акции готовили информацию о героях современности. Это могли быть участники Великой Отечественной войны или локальных конфликтов.

«Акция направлена на поощрение школьников, интересующихся историей России. По инициативе организаторов, в школах были проведены открытые уроки, во время которых учащиеся рассказывали о выбранных ими героях и проводили презентации своих проектов», — сообщает пресс-центр облправительства.