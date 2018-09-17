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Белозерцев поздравил губернатора Самарской области со вступлением в должность

17 сентября в 17:06 238 просмотров
, главы регионов округа, в том числе — губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев.

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17 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, главы регионов округа, в том числе — губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев.

Игорь Комаров подчеркнул, что итоги голосования и внимание граждан к выборам губернатора говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова в Самарской области, сообщает пресс-служба полпреда.

«Команда Дмитрия Азарова за короткое время провела большую работу. Принятое около года назад решение о назначении Дмитрия Игоревича исполняющим обязанности губернатора Самарской области, получило развитие. Надеюсь, что хорошая динамика, которую мы видим в Самарской области, будет продолжена», — сказал Игорь Комаров.

Иван Белозерцев также отметил важность события.

«Есть события, которые запоминаются на всю жизнь, и к ним, несомненно, относится вступление в должность губернатора. Самарская область — особый регион, где сосредоточен крупный промышленный, образовательный, научный, сельскохозяйственный и культурный потенциал. С должностью главы региона вы принимаете особую ответственность за его развитие. Горжусь, что мне выпала возможность поздравить вас с этим важнейшим в жизни событием», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор Пензенской области отметил, что познакомился с Дмитрием Азаровым восемь лет назад, когда тот был главой городского округа Самара, а Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую городскую Думу.

«С тех пор мы стали дружить, поддерживая друг друга, наши города и регионы. Я не сомневаюсь, что вы сделаете все возможное для развития Самарской области. У вас есть большой опыт, уважение и любовь к жителям родного региона. Искренне желаю Самарской области счастья и интенсивного развития под вашим руководством», — цитирует губернатора пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/108179/

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