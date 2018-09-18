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Пензенский фонд капремонта и управление образования встретились в суде

18 сентября в 03:14 194 просмотра

Региональный фонд капитального ремонта попытался отсудить у управления образования Пензы 4 225,86 руб. Однако получил в итоге меньше тысячи. Фонд подал апелляцию.

Как следует из материалов дела, фонд капитального ремонта обратился в Арбитражный суд Пензенской области с иском о взыскании 3 540,06 руб. долга по оплате взносов за период с 1 ноября 2014 по 11 мая 2015 год по нежилому помещению в доме на ул. Ладожской, 8а. Кроме того, с управления образования планировали взыскать пени — 685,26 руб.

«Согласно постановлению главы администрации города Пензы, встроенное нежилое помещение передано из муниципальной казны на баланс в оперативное управление. Согласно выписке из ЕГРП, право оперативного управления зарегистрировано только 12 мая 2015 года. Следовательно, до указанной даты бремя содержания имущества должен нести собственник имущества, то есть муниципальное образование город Пенза», — говорится в материалах.

Исходя из этого и других обстоятельств, суд постановил удовлетворить иск частично, а именно на сумму 919,57 руб.: основной долг — 770,43 руб., пени — 149,14 руб. Также управление обязали заплатить судебные расходы по оплате государственной пошлины — 435 руб.

С решением фонд капремонта не согласился и подал апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения.


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