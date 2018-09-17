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В Пензенской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт (видео)

17 сентября в 20:11 202 просмотра

В селе Михайловка Мокшанского района Пензенской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Для района это уже второй случай пожара в медицинском учреждении за последние пару месяцев. В июле сгорел ФАП в селе Чернозерье.

230 человек в селе Михайловка остались без медицины шаговой доступности. Фельдшерско-акушерский здравпункт — небольшое кирпичное здание с деревянной крышей — выгорело, стены пропитаны смогом.

В том самом тамбуре, который выгорел первым, не было ни электропроводки, ни розеток, ни других приспособлений, которые могли бы вызвать замыкание и стать источником огня. Пожар случился в темное время суток, когда в здравпункте, как и поблизости, не оказалось людей. Фельдшер Нина Грачева была первой, кто поднял тревогу. Еще до того как пожарные закончили свою работу, она попыталась спасти самое ценное для медика — кардиограф.

Нина Николаевна и сейчас спасает оставшееся оборудование, мебель, а главное, — диагнозы своих пациентов, записанные в личных карточках. Фельдшер признается, поверить в случившееся — трудно. В медпункте, сгоревшем буквально на ее глазах, она проработала 43 года.

«Пожар начался с тамбура, затем упала сгоревшая дверь, люди стали сбегаться. На улице нет колонок, воду ведрами таскали из домов», — рассказала она.

Сейчас женщина продолжает помогать пациентам на дому. В случае необходимости жители Михайловки приходят за медицинской помощью в дом фельдшера. В среднем ежедневно фельдшерско-акушерский здравпункт посещали 10−15 человек. В основном — пожилые люди и дети.

«В Мокшан ехать далеко, а там еще целый день сидеть в очереди и ждать, чтобы к терапевту попасть, потом только анализы сдавать. И автобус плохо ходит», — сказала жительница села Михайловка Мокшанского района Александра Панова.

Местные жители говорят о том, что это не первый пожар за последнее время. Ранее горел сухостой и одна из жилых построек. Но главным сейчас остается вопрос, как будет устроено в Михайловке дальнейшее медицинское обслуживание.

«Неделю-другую обслуживание будет на дому, методом подворных обходов, потом в клубе расположим временный пункт, сделаем ремонт и разместимся там», — рассказала главный врач мокшанской районной больницы Елена Леошина.

За лето это не единственный пожар в медицинском здании в Мокшанском районе. В июле в селе Чернозерье сгорело еще одно сельское медицинское подразделение, которое обслуживало около 600 человек. Известно, что здание в Чернозерье отстроят заново, сообщает телеканал «Экспресс».


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