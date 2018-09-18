Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Сквер Дзержинского зарастает мусором — пензенцы
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Каждый пятый россиянин экономит на покупках
Бузова беременна? Фанаты обсуждают округлившийся живот звезды
В России предложили ввести сухой закон
Россиянам за месяц выдали рекордное число кредиток
Инспекторам запретили снимать номера с автомобилей
Причиной ожирения у детей являются чистящие средства — ученые
Российские медики внедрят реабилитационный комплекс «мозг-компьютер»
Госдума введет уголовную ответственность для «черных кредиторов»
WhatsApp перейдет на «темную сторону»
Ученые из 12 стран создадут «Ноев ковчег»

Молокосодержащие и молочные продукты хотят выкладывать на разных полках

18 сентября в 09:11 196 просмотров
, начиная с весны следующего года, сообщают «Известия».

" data-title="Молокосодержащие и молочные продукты хотят выкладывать на разных полках — Пенза-пресс, рунет за день">

Минпромторг предложил раздельно размещать молочную и молокосодержащую продукцию на полках магазинов, начиная с весны следующего года, сообщают «Известия».

Молокосодержащими считают продукты, в которых молочный жир замещается растительным.

Эксперты опасаются, что изменения могут привести к росту цен на натуральную продукцию, а также уменьшить спрос на товары без молочного жира. Федеральные торговые сети подсчитали, что на реализацию законодательной инициативы может потребоваться до 25−30 млрд рублей. В ассоциации не уточнили, на какое звено магазины переложат издержки по переобустройству торговых залов.

В Минпромторге заверили, что в закупке дополнительного торгового оборудования нет необходимости.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...