Молокосодержащие и молочные продукты хотят выкладывать на разных полках

Минпромторг предложил раздельно размещать молочную и молокосодержащую продукцию на полках магазинов, начиная с весны следующего года, сообщают «Известия».

Молокосодержащими считают продукты, в которых молочный жир замещается растительным.

Эксперты опасаются, что изменения могут привести к росту цен на натуральную продукцию, а также уменьшить спрос на товары без молочного жира. Федеральные торговые сети подсчитали, что на реализацию законодательной инициативы может потребоваться до 25−30 млрд рублей. В ассоциации не уточнили, на какое звено магазины переложат издержки по переобустройству торговых залов.

В Минпромторге заверили, что в закупке дополнительного торгового оборудования нет необходимости.