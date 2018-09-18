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Каждый пятый россиянин экономит на покупках

18 сентября в 09:29 176 просмотров
«Юла», с которым ознакомились «Известия».

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Каждый пятый житель России стремится сэкономить на покупках. Об этом говорится в исследовании Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», с которым ознакомились «Известия».

Согласно статистике сайта «Юла», количество просмотров в интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

Большая часть российских граждан ищет скидки как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах. Поиском наименьшей стоимости в Сети, в основном, озабочены люди 25−44 лет. И лишь 12% потребителей покупают продукцию сразу. Мужчины и женщины оказались в равной степени экономными.

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов российских жителей в 2014 году. Однако, по их мнению, ситуация уже начала улучшаться. По данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной.


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