Каждый пятый россиянин экономит на покупках

Каждый пятый житель России стремится сэкономить на покупках. Об этом говорится в исследовании Mail.Ru Research и сервиса объявлений «Юла», с которым ознакомились «Известия».

Согласно статистике сайта «Юла», количество просмотров в интернете товаров со скидкой на 26% превышает число переходов по ссылкам на предложения по исходной стоимости.

Большая часть российских граждан ищет скидки как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах, а также сравнивает перед покупкой стоимость товара на разных ресурсах. Поиском наименьшей стоимости в Сети, в основном, озабочены люди 25−44 лет. И лишь 12% потребителей покупают продукцию сразу. Мужчины и женщины оказались в равной степени экономными.

Эксперты связывают такую экономию с падением доходов российских жителей в 2014 году. Однако, по их мнению, ситуация уже начала улучшаться. По данным Росстата, за первые семь месяцев 2018 года реальные денежные доходы граждан страны выросли на 2,6%, в то время как в предыдущие четыре года динамика была отрицательной.