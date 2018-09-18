Банк «Кузнецкий» продал более 4800 памятных монет

За восемь месяцев банк «Кузнецкий» реализовал более 4800 памятных монет, что в 10,5 раз больше по сравнению с продажами 2017 года.

Основной спросом пользовались монеты «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». В набор входит 12 серебряных монет номиналом три рубля.

«Инвестиционные монеты из драгоценных металлов являются одним из инструментов для вложения свободных денежных средств. Не говоря уже о том, что это оригинальный подарок, способный соответствовать самому требовательному вкусу», — отметил Председатель Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.



Более подробную информацию о памятных монетах можно получить в любом офисе банка, на сайте или по бесплатному телефону «горячей линии»: 8−800−100−64−10.