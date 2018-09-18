Видеоблогер из Мокшана рассказал, как набрал 365 тыс. подписчиков на YouTube

18-летний житель поселка Мокшан Роман Башинский — создатель одного из самых крупных социально-развлекательных проектов на просторах российского YouTube. На его канал (18+) сегодня подписаны более 365 тысяч пользователей, а видео набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. Секретами успеха он поделился в своем интервью с другим пензенским блогером Владимиром Кузнецовым.

Стаж видеоблогинга у Романа, несмотря на юный возраст, уже солидный — четыре года. Тогда он создал свой канал на YouTube и начал выкладывать первые ролики. Однако видеосъемкой житель Мокшана увлекся значительно раньше.

«Лет в семь я начал снимать на «мыльницу» мультики про пластилинового паучка, делал мини-фильмы. В 14 лет начал снимать видео для YouTube, меня вдохновил Макс из «+100500» (18+). Я тогда подумал, что, наверное, тоже могу так. Пошел в гараж, бабушка мне дала белую простынь, зеленый колер для покраски стен. Я размешал его с водой, кинул туда простынь, сделал мини-хромакей, прибил его на бревна. Поставил самодельный свет из двух лампочек, камеру и снял пять выпусков программы, где обозревал смешные видео из интернета», — рассказал он.

Потом Роман Башинский переключился на школьную тему, снял серию роликов, которые благодаря своей провокационности буквально «взорвали» YouTube. Также уроженец Мокшана делает шоу (18+) в формате «Люди угадывают…» — выпуски принесли ему миллионы просмотров.

Он поделился с Владимиром Кузнецовым своим рецептом «хайпового» видео. Ключ к успеху, по его словам, — эксперименты и оригинальность.

«Любое видео нового формата — это эксперимент. Когда я снимаю такие ролики, я не уверен в том, что они зайдут. Есть, конечно, иногда и такое, но очень редко. Когда я придумывал один из своих проектов, я понимал, что такого еще никогда никто не снимал, я это проверил», — отметил видеоблогер.

Молодой человек признался, что его мечта — профессионально заниматься кинематографом. И частично осуществить ее он планирует уже в следующем году.

«Летом 2019 года планирую снять полноценную короткометражку. Сейчас мы думаем над сценарием, надо закупить оборудование. Режиссер должен быть главным на площадке, во всем разбираться — как настроить свет, как держать микрофон, как снимать», — отметил житель Мокшана.

Еще одна глобальная цель Романа — миллион подписчиков на YouTube. По мнению видеоблогера, нет ничего невозможного.

«Сначала ты думаешь, как сложно набрать сто подписчиков, это три твоих класса. Набираешь сотню и думаешь: «Ну и что это было? Надо тысячу». И тебе кажется, что это неимоверное число, площадь, заполненная людьми. Потом набираешь десять тысяч, сто. После ста тысяч у меня произошел такой перелом, когда я понял, что любую цифру набрать можно», — признался парень.

С учетом того, что на момент записи интервью, в конце июля, у канала было около 325 тысяч подписчиков, а сегодня — уже больше 365-ти, пожалуй, есть все основания полагать, что успех мокшанского видеоблогера — лишь вопрос времени. Правда, сам контент вызывает неоднозначную реакцию у пользователей, ведь темы, которые парень поднимает в своих видео, — зачастую не самые безобидные.

Ранее информагентство рассказывало о другом целеустремленном пензенце: Артем Тугушев на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми и выкладывал фото в соцсети.