Нина Голубина назвала клип Киркорова и Баскова позором

«Высокие цели не достигаются низкими средствами! Мальчики, вы заигрались. Не все продается и покупается в этой жизни… ПОЗОР!!! ПОЗОР!!! ПОЗОР!!!» — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, клип вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей Сети. Одни восхитились его смелостью, другие назвали «слишком грязным». В нем Николай Басков и Филипп Киркоров, находящиеся в образе «парней из 90-х», устраивают разборки друг с другом. Одной из самых неприятных сцен называют падение Баскова в туалете, где на него льются фекалии.

Телеведущий Дмитрий Киселев посвятил клипу колонку на сайте РИА Новости, где назвал видео «отвратительной мерзостью», а также отметил, что оба певца унизили звание Народного артиста России.

Николай Басков, в свою очередь, в эфире радио «Говорит Москва» сказал, что клип был сделан с юмором.

«Этот клип был сделан в стиле восьмидесятых-девяностых, популярных кинофильмов, в котором мы собрали полный симбиоз, вот и все», — цитирует его выступление lenta.ru.