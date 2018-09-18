Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы назвали предложение о названии улицы в честь Крида «маразмом»
В Пензу приедет Александр Малинин
Пензенский «Чердобряк» признали одним из лучших детских журналов страны
В Пензе прошел фестиваль «Осенняя канитель»
Тамалинский школьник победил во всероссийском конкурсе
Пензенским школьникам провели экскурсию по семинарии
Пензенских школьников научат правильно обращаться с деньгами
В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом
В Музей народного творчества приехали умельцы из Белинского района
В Пензе детям с ограниченными возможностями рассказали о работе кинолога

Нина Голубина назвала клип Киркорова и Баскова позором

18 сентября в 12:13 536 просмотров
, Заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина отреагировала на провокационный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza (18+).

" data-title="Нина Голубина назвала клип Киркорова и Баскова позором — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская певица, Заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина отреагировала на провокационный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza (18+).

«Высокие цели не достигаются низкими средствами! Мальчики, вы заигрались. Не все продается и покупается в этой жизни… ПОЗОР!!! ПОЗОР!!! ПОЗОР!!!» — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, клип вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей Сети. Одни восхитились его смелостью, другие назвали «слишком грязным». В нем Николай Басков и Филипп Киркоров, находящиеся в образе «парней из 90-х», устраивают разборки друг с другом. Одной из самых неприятных сцен называют падение Баскова в туалете, где на него льются фекалии.

Телеведущий Дмитрий Киселев посвятил клипу колонку на сайте РИА Новости, где назвал видео «отвратительной мерзостью», а также отметил, что оба певца унизили звание Народного артиста России.

Николай Басков, в свою очередь, в эфире радио «Говорит Москва» сказал, что клип был сделан с юмором.

«Этот клип был сделан в стиле восьмидесятых-девяностых, популярных кинофильмов, в котором мы собрали полный симбиоз, вот и все», — цитирует его выступление lenta.ru.

Фотография: скриншот из клипа и фото Андрея Романова

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...