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В Пензе хотят скорректировать законодательство о действиях в интернете

18 сентября в 12:20 250 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в работе круглого стола «Интернет. Связь. Цифровое телевидение».

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В Пензе председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в работе круглого стола «Интернет. Связь. Цифровое телевидение».

На мероприятии молодые активисты Пензенской области предложили конкретизировать судебную практику путем внесения изменений в действующее законодательство в сфере ответственности за действия в интернете.

Леонид Левин согласился, что необходимо подкорректировать законодательство для более точного определения мер ответственности за различные действия в интернете.

«Рекомендую молодежному парламенту, с учетом мнения прокуратуры, подготовить инициативу и обсудить ее на площадке Законодательного Собрания области, а затем доработать с участием депутатов и областных органов исполнительной власти», — сказал он.

Вторым вопросом встречи был доклад инициативной группы молодежного парламента о доступности сотовой связи и интернета, а также цифрового телевидения в области.

«Ситуации с доступностью мобильной связи, интернета и цифрового телевидения имеют различную степень общественной значимости. Без связи нормальная жизнь в наше время невозможна. Поэтому с этого момента беру вопрос в проблемных муниципалитетах на свой личный контроль. Что касается доступности интернет-соединения, то, хоть и очевидно, что частный провайдерский бизнес идет туда, где больше спрос, государство обязано обеспечить минимальный доступ, позволяющий проживающим в таких селах граждан, дистанционное обращение к госуслугам как минимум. Говоря же о цифровом телевидении, невозможно быть объективными, не учитывая наличия кабельных сетей и спутниковых антенн, поэтому к вопросу целесообразно вернуться после получения уточненных цифр», — подчеркнул Леонид Левин.

В завершение встречи депутат поблагодарил собравшихся за активное участие в развитии Пензенской области.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Леонида Левина

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