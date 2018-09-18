Губернатор прокомментировал ситуацию с гибелью подростка из-за драки

«На прошлой неделе погиб в результате драки юноша. Страшная трагедия. Я обратился к прокурору области с просьбой взять дело под личный контроль. У подростковой жестокости всегда есть причины, надо понять, каковы они, сделать выводы, чтобы исключить саму возможность повторения», — написал он.

Напомним, драка произошла среди подростков в одном из дворов. Юношу сильно избили. Утром парень пришел на занятия, однако там ему стало плохо, и он ушел домой, где умер. На парня, которого подозревают в причастности случившегося, завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.