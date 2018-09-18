Пензенский «Чердобряк» признали одним из лучших детских журналов страны

Детский журнал «Чердобряк» (6+), который выпускают в Пензе, одержал победу во всероссийском конкурсе «Волшебное слово-2018», который завершился в Краснодарском крае.

«Это что-то невероятное! Нас переполняют эмоции. «Чердобряк» стал лучшим журналом для младших школьников по итогам IV всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово-2018», который ежегодно проводится Союзом издателей ГИПП при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Второй год подряд «Чердобряк» получает высшую оценку от профессионального жюри. Гордимся нашим любимым журналом, гордимся всей нашей командой. Обещаем и дальше оправдывать столь высокое звание. И отдельное спасибо — нашим дорогим читателям! Журнал существует для вас и ради вас», — поделилась на своей страничке в Facebook главный редактор журнала Марина Танцырева.

«Чердобряк» разделил первое место в номинации «Лучший журнал для младших школьников» вместе с иркутским «Сибирячком». За победу боролись СМИ из разных уголков страны, среди них были представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Владивостока и других городов.

Напомним, в 2017 году «Чердобряк» стал лучшим в номинации «Лучший детский журнал» конкурса.

«Чердобряк» является единственным детским журналом в Пензе. Впервые он вышел в свет в 2014 году. Периодичность издания — раз в два месяца.