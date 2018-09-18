Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы назвали предложение о названии улицы в честь Крида «маразмом»
В Пензу приедет Александр Малинин
Нина Голубина назвала клип Киркорова и Баскова позором
В Пензе прошел фестиваль «Осенняя канитель»
Тамалинский школьник победил во всероссийском конкурсе
Пензенским школьникам провели экскурсию по семинарии
Пензенских школьников научат правильно обращаться с деньгами
В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом
В Музей народного творчества приехали умельцы из Белинского района
В Пензе детям с ограниченными возможностями рассказали о работе кинолога

Пензенский «Чердобряк» признали одним из лучших детских журналов страны

18 сентября в 13:29 216 просмотров
«Чердобряк» (6+), который выпускают в Пензе, одержал победу во всероссийском конкурсе «Волшебное слово-2018», который завершился в Краснодарском крае.

" data-title="Пензенский «Чердобряк» признали одним из лучших детских журналов страны — Пенза-пресс, рунет за день">

Детский журнал «Чердобряк» (6+), который выпускают в Пензе, одержал победу во всероссийском конкурсе «Волшебное слово-2018», который завершился в Краснодарском крае.

«Это что-то невероятное! Нас переполняют эмоции. «Чердобряк» стал лучшим журналом для младших школьников по итогам IV всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово-2018», который ежегодно проводится Союзом издателей ГИПП при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Второй год подряд «Чердобряк» получает высшую оценку от профессионального жюри. Гордимся нашим любимым журналом, гордимся всей нашей командой. Обещаем и дальше оправдывать столь высокое звание. И отдельное спасибо — нашим дорогим читателям! Журнал существует для вас и ради вас», — поделилась на своей страничке в Facebook главный редактор журнала Марина Танцырева.

«Чердобряк» разделил первое место в номинации «Лучший журнал для младших школьников» вместе с иркутским «Сибирячком». За победу боролись СМИ из разных уголков страны, среди них были представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Владивостока и других городов.

Напомним, в 2017 году «Чердобряк» стал лучшим в номинации «Лучший детский журнал» конкурса.

«Чердобряк» является единственным детским журналом в Пензе. Впервые он вышел в свет в 2014 году. Периодичность издания — раз в два месяца.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/marina.tancyrevashubenkina

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...