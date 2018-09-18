Пензенец жалуется на незаметный светофор на ул. Баумана

Пензенец рассказал в соцсети о светофоре, который трудно заметить водителям.

Горожанин опубликовал видеозапись на своей странице в Facebook. Он сообщил, что на улице Баумана не видно светофор. Из-за этого машины частенько проезжают на запрещающий сигнал.

«Автомобилисты успевают хорошо разогнаться, а когда они замечают светофор, у них не остается времени на торможение. Это очень опасный перекресток. Постоянно происходят ДТП. Необходим большой и яркий светофор и камера», — пояснил он.

Чтобы разобраться в этой ситуации информагентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию.