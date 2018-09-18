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Названа дата долгожданного открытия памятника Лаврентию Загоскину в Пензе

18 сентября в 14:24 230 просмотров
, уроженцу села Николаевка Пензенского уезда Лаврентию Загоскину. О торжественном открытии культурного объекта и его особенностях ИА «Пенза-Пресс» рассказал председатель местного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

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Рядом с домом-музеем народного творчества на ул. Куйбышева появился памятник русскому исследователю, уроженцу села Николаевка Пензенского уезда Лаврентию Загоскину. О торжественном открытии культурного объекта и его особенностях ИА «Пенза-Пресс» рассказал председатель местного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

По его словам, за создание и установку памятника знаменитому пензенцу члены организации боролись целых семь лет.

«В 2011 году мы собрали инициативную группу, первую партию подписей отправили губернатору Василию Кузьмичу Бочкареву. Они были переадресованы в управление культуры, и мы получили ответ, что средств нет. В 2012 году стали проводить Загоскинские вечера, в день рождения Лаврентия Алексеевича, по новому стилю — 2 июня. Каждый год мы собирали на этом мероприятии подписи, отправляли их в управление культуры и губернаторам, но ответ был всегда один. В 2017 году я попробовал подать заявку в Фонд президентских грантов. Убедил, и проблема сама собой решилась», — рассказал Игорь Пантюшов.

Найти лучшее место для расположения памятника помогла министр культуры региона Татьяна Курдова. В итоге было решено установить его на аллее рядом с домом-музеем народного творчества на ул. Куйбышева, 45а.

«Почему именно там? Этот дом до 1866 года принадлежал Варваре Никаноровне Загоскиной — родной тете Лаврентия Алексеевича. А дом его отца находился рядом — на ул. Куйбышева, 43. Но он в 2015 году был снесен. Это единственное загоскинское место в областном центре», — отметил председатель пензенского отделения РГО.

Высота памятника составляет 2,5 метра, он выполнен в классическом стиле. Архитектурный объект сопровождается инсталляцией.

«Под него две площадки сделали из дорогой тротуарной плитки, поставили скамейку, информационный стенд. Автор — Илья Порватов, выпускник художественного училища им. Савицкого. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, должен приехать на открытие», — пояснил Игорь Пантюшов.

Торжественное открытие памятника Лаврентию Загоскину (0+) запланировано на 12 часов дня 21 сентября. Пензенцев приглашают посетить культурное событие и почтить память знаменитого земляка.


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