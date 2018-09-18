Треть россиян останется без работы из-за роботов

Однако новые технологии также создадут около 133 млн рабочих мест. Такой прогноз представили на всемирном экономическом форуме.
На конференции отметили, что в России может быть сокращено около 30% рабочих мест во всех секторах из-за новых технологий и низкой производительности труда. В 2017 году 29% всего рабочего времени на создание товаров и услуг выполняли машины и алгоритмы. В 2022 году показатель вырастет до 42%, а в 2025 — уже до 52%, то есть роботы станут выполнять больше задач, чем люди.
Отмечается, что полностью заменить людей роботы не смогут. Работодатели будут дополнять передовые технологии грамотными кадрами, это поспособствует росту производительности труда.