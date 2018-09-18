Треть россиян останется без работы из-за роботов

Развитие технологий и внедрение роботов оставит без работы около 75 млн человек до 2020 года, сообщает Lenta.ru.

Однако новые технологии также создадут около 133 млн рабочих мест. Такой прогноз представили на всемирном экономическом форуме.

На конференции отметили, что в России может быть сокращено около 30% рабочих мест во всех секторах из-за новых технологий и низкой производительности труда. В 2017 году 29% всего рабочего времени на создание товаров и услуг выполняли машины и алгоритмы. В 2022 году показатель вырастет до 42%, а в 2025 — уже до 52%, то есть роботы станут выполнять больше задач, чем люди.

Отмечается, что полностью заменить людей роботы не смогут. Работодатели будут дополнять передовые технологии грамотными кадрами, это поспособствует росту производительности труда.