Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Экс-солистка Hi-Fi пришла на второй день свадьбы без бюстгальтера
Больным гепатитом С и ВИЧ могут разрешить усыновлять детей
Каждый пятый россиянин экономит на покупках
Молокосодержащие и молочные продукты хотят выкладывать на разных полках
Бузова беременна? Фанаты обсуждают округлившийся живот звезды
В России предложили ввести сухой закон
Россиянам за месяц выдали рекордное число кредиток
Инспекторам запретили снимать номера с автомобилей
Причиной ожирения у детей являются чистящие средства — ученые
Российские медики внедрят реабилитационный комплекс «мозг-компьютер»

Треть россиян останется без работы из-за роботов

18 сентября в 14:12 190 просмотров
, сообщает Lenta.ru.

" data-title="Треть россиян останется без работы из-за роботов — Пенза-пресс, рунет за день">

Развитие технологий и внедрение роботов оставит без работы около 75 млн человек до 2020 года, сообщает Lenta.ru.

Однако новые технологии также создадут около 133 млн рабочих мест. Такой прогноз представили на всемирном экономическом форуме.

На конференции отметили, что в России может быть сокращено около 30% рабочих мест во всех секторах из-за новых технологий и низкой производительности труда. В 2017 году 29% всего рабочего времени на создание товаров и услуг выполняли машины и алгоритмы. В 2022 году показатель вырастет до 42%, а в 2025 — уже до 52%, то есть роботы станут выполнять больше задач, чем люди.

Отмечается, что полностью заменить людей роботы не смогут. Работодатели будут дополнять передовые технологии грамотными кадрами, это поспособствует росту производительности труда.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...