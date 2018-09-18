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Пензенцы назвали предложение о названии улицы в честь Крида «маразмом»

18 сентября в 15:12 258 просмотров
, уроженца областного центра, Егора Крида.

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В Пензе обсуждают предложение о названии одной из улиц города в честь популярного исполнителя, уроженца областного центра, Егора Крида.

Инициатива была озвучена в одном из пабликов, с такой идеей якобы выступили фанаты певца. Однако в комментариях к посту с этим предложением горожане не скупились на эмоции. Большинство назвало предложение «маразмом».

«Школьницам дай волю, они б и себя кридами называли. Детям свойственно фанатеть от чего-ибо. Я, может, тоже не прочь была бы в юности улицу именем Курта Кобейна назвать», — написала пользователь Елена.

«Чем тут гордиться? Пензенскому народу больше заняться нечем? Обычно от безделья всякие дурные мысли всплывают», — добавила Екатерина.

Обсуждая тему, горожане отметили, что если называть улицы именами современных популярных исполнителей и артистов, то первым должен быть Сергей Пенкин, затем, возможно, Павел Воля и Антон Макарский.

Фотография: скриншот из клипа https://www.youtube.com/watch?v=NcXNXnUr16Q 18+

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