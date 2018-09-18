В Каменке 18 сентября состоялось совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций муниципальных районов и городских округов Пензенской области. На заседании обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону и благоустройство населенных пунктов.

«Это очень важные вопросы, которые главам муниципальных образований нужно держать на жестком контроле. Главная задача власти — подготовить населенные пункты к зиме», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона также подчеркнул необходимость принятия всех возможных мер по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы и потребовал активизировать в районах области работу по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования.

Он порекомендовал заниматься профилактикой, шире информировать население о проблемах, которые могут возникнуть у жителей многоэтажных домов из-за неисправности газовых колонок.

«Управляющим компаниям нужно также тщательно отслеживать заключение жителями договоров на обслуживание газового оборудования. Такой работой должны заниматься исключительно компетентные организации. Кроме того, контроля требует и выполнение работ, чтобы не было таких ситуаций, когда договоры заключены, а сама оценка состояния газового оборудования ведется небрежно. Подобного допускать нельзя, слишком велика будет цена ошибки», — добавил он.