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Детская площадка в центре Пензы превратилась в помойку — горожанин

18 сентября в 16:13 142 просмотра
Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» написал горожанин.

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В Пензе на улице Московской вместо детской площадки — разруха. Об этом в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс» написал горожанин.

«Детская площадка, которая находится возле дома № 88 на ул. Московской, превратилась из места детских игр в пристанище взрослых, которые часто выпивают там.

Дело в том, что качели разрушены, горка проржавела. Валяется мусор, бутылки, растет бурьян. Там не убираются, детей на эту помойку никто не водит. Может, тогда просто демонтировать все и забыть? Либо привести площадку в порядок, потому что это центр города?

Фото было сделано в августе. Сейчас там еще хуже», — написал автор жалобы.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило в мэрию официальный запрос.


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