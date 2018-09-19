Пензенец намерен просить у властей деньги на сквер у «Воейкова»

В Пензе на месте пустыря возле дворца единоборств «Воейков» появится сквер. Работы по благоустройству уже начались.

Об этом сообщил активист Юрий Тюрин на своей страничке в Facebook. Так, 13 сентября специалисты определили границы будущего сквера.

«Работы по остальной территории оставляем подрядчику. Проект предварительно готов, финансирование будем просить у властей. В 2019 году — 40 лет с момента образования Первомайского района, на это и рассчитываем», — пояснил пензенец информагентству «Пенза-Пресс».

То, что сквер у дворца единоборств «Воейков» получил официальное оформление, подтвердили в пресс-службе Пензенской городской Думы. Документы по участку, где он будет располагаться, сейчас находятся в кадастровой палате региона. В настоящее время выписан кадастровый паспорт объекта.

18 сентября Юрий Тюрин сообщил о том, что около дворца единоборств начали планировать территорию под посадку деревьев. Мужчина предоставил фотографии места, где будет расположена кедровая роща. Саженцами готовы поделиться неравнодушные жители города.

«Теперь дело за малым — посадить кедры, а дальше убеждать власти, чтобы в 2019 году приступить к полномасштабным работам. Если мы этого добились, добьемся и остального», — отметил он.

Напомним, вопросом благоустройства возле «Воейкова» городские власти занялись давно. В марте стало известно, что, по решению суда, данная территория возвращена в собственность города. Было проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Сквер у дворца единоборств занял четвертое место, проект поддержали 6675 человек.